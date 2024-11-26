По всей Украине массово поступили сообщения о заминировании

Полиция уже проверяет объекты, по меньшей мере, в 13 областях Украины.

Источник фото: Нацполиция

По меньшей мере, в 13 областях Украины поступили сообщения о минировании госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров и т.д. Об этом сообщили в Общественном.

Как указывается, в настоящее время в ряде регионов полиция уже проверяет объекты.

В частности, в Запорожье правоохранители проверяют информацию о заминировании 27 объектов гражданской и критической инфраструктуры. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Правоохранители говорят, что каждый факт заминирования тщательно проверяется полицейскими. Проверки продолжаются.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что поступило сообщение о заминировании в Высшем совете правосудия.

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