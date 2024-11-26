Должны остановить противника, — Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Должны перехватывать инициативу и контратаковать, - сказал Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский анонсировал будущее контрнаступление украинских военных. Также он отметил, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается сложной, хотя лучше, чем неделю назад. Об этом сообщил в Телеграм военный и блоггер Кирилл Сазонов после встречи с Сырским.

"Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто – увидите", — отметил Сазонов.

Он также поделился информацией, предоставленной Сырским, о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.

"Ситуация тяжелая. Но лучше, чем была неделю назад. Тогда она на самом деле была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было не кем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны" — рассказал Сазонов.

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