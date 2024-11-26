Маємо зупинити противника, — Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ ЗСУ

Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати, — сказав Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський анонсував майбутній контрнаступ українських військових. Також він зазначив, що ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається складною, хоча краща, ніж тиждень тому. Про це повідомив у Телеграм військовий та блогер Кирило Сазонов після зустрічі із Сирським.

"Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але Перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите", — зазначив Сазонов.

​​Він також поділився інформацією, яку надав Сирський про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках.

"Ситуація важка. Але краща, ніж була тиждень тому. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано" — розповів Сазонов.

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