По всій Україні масово надійшли повідомлення про замінування

Поліція вже перевіряє об'єкти, щонайменше, у 13 областях України.

Джерело фото: Нацполіція

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Щонайменше, у 13 областях України надійшли повідомлення про мінування держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоров’я, торгових центрів тощо. Про це повідомили у Суспільному.

Як вказується, наразі у низці регіонів поліція вже перевіряє об'єкти.

Зокрема, у Запоріжжі правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування аж 27 обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Правоохоронці кажуть, що кожен факт замінування ретельно перевіряється поліцейськими. Перевірки тривають.

Також «Судово-юридична газета» писала, що надійшло повідомлення про замінування у Вищій раді правосуддя.

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