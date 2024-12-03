Прийняття законопроекту 11443 зумовить додаткове втручання в господарську діяльність, вдарить по малому бізнесу та економіці – УСПП

Верховна Рада запровадить обмеження діяльності компаній, вину яких не доведено, на розсуд слідчого і прокурора – комітет рекомендував прийняти законопроект 11443 в цілому як закон.

Фото: Верховна Рада України

В Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) вважають, що прийняття законопроекту 11443 вдарить по малому бізнесу і дозволить обмежувати діяльність компаній, вину яких не доведено. У результаті це може зумовити скорочення робочих місць та негативно вплинути на економіку. Про це УСПП зазначив в коментарях «Судово-юридичній газеті».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується прийняти в цілому як закон законопроект 11443 про внесення змін до Кримінального кодексу і КПК, за яким юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на «перешкоджання кримінальному провадженню». Рішення рекомендувати парламенту прийняти цей законопроект в цілому 2 грудня ухвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована.

Відповідно до прийнятої за основу в жовтні редакції пропонувалося у КПК встановити, що до юридичної особи може застосовуватись захід забезпечення кримінального провадження – обмеження діяльності. Воно може бути застосоване, якщо у слідчого чи прокурора будуть «достатні підстави вважати», що в інтересах юрособи можуть вчинятись «дії, які перешкоджають кримінальному провадженню». Тобто, слідчі і прокурори зможуть використовувати цю підставу на свій розсуд.

Аналогічно обмеження діяльності бізнесу буде застосовуватися «у разі наявності достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб уникнути застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, чи перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того з посиланням на «достатні підстави вважати» слідчого чи прокурора у слідчого судді з’явиться підстава розглядати справи без виклику представника юрособи.

Український союз промисловців та підприємців (УСПП) прокоментував «Судово-юридичній газеті» даний законопроект №11443.

Аналіз наслідків для бізнесу

«УСПП проаналізував законопроект №11443, особливо його можливі наслідки для малого та середнього бізнесу.

Наша позиція однозначна: ухвалення цього законопроєкту в нинішній його редакції призведе до суттєвих ризиків зловживань і може стати новим інструментом тиску на підприємства.

Законопроектом передбачається додаткове втручання в господарську діяльність, що особливо вдарить по малому бізнесу, оскільки юридичний супровід для захисту в таких справах є дорогим і часто недоступним.

У результаті це може зумовити скорочення робочих місць та негативно вплинути на економіку.

Що турбує найбільше – це розміри штрафів та тимчасове обмеження діяльності компаній, вину яких, по суті, може бути і не доведено. Ці обмеження передбачатимуть заборону участі в публічних закупівлях, державно-приватному партнерстві, діяльності спільних підприємств, рекламування свого продукту/послуги. Також тимчасово обмежуватимуться права залучати та використовувати кошти міжнародників, набувати статус резидента Дія Сіті, отримувати державну та іншу фінансову підтримку експертної діяльності» - зазначили УСПП.

Запобіжники проти зловживань

«Ми вважаємо, що в законопроекті недостатньо передбачені запобіжники від зловживань з боку правоохоронних органів. Розмиті формулювання, як-от «наявність достатніх підстав вважати», створюють широке поле для суб’єктивного трактування з боку слідчих та прокурорів. Відсутність чітких критеріїв надає їм можливість використовувати ці положення для потенційного тиску на бізнес, особливо у випадках, коли йдеться про інтереси конкурентів чи інших зацікавлених осіб.

Відсутність чіткого визначення змісту поняття «суспільно небезпечного діяння» у поданому проекті викликає побоювання щодо можливого довільного тлумачення підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру» - зауважили у УСПП.

Відповідність міжнародним стандартам

Що стосується питання про розгляд клопотань без присутності представника юридичної особи, УСПП вважає, що така практика не відповідає міжнародним стандартам права на справедливий суд.

Відсутність представника підприємства на розгляді обмежує можливості захисту, що суперечить праву на правову допомогу. Норма про розгляд клопотання про застосування обмежень проти юридичної особи в суді не пізніше 3 днів з дня його надходження до суду унеможливлює якісну юридичну підготовку сторони відповідача.

«Тому формальна імплементація положень, подібних до тих, що прийняті в ОЕСР чи ЄС, без забезпечення в повній мірі прав і свобод в підприємницькій діяльності - можуть лише посилити роль контролюючих органів», підсумували в УСПП.

Автор: Наталя Мамченко

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