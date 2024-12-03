Принятие законопроекта 11443 обусловит дополнительное вмешательство в хозяйственную деятельность, ударит по малому бизнесу и экономике – УСПП

Верховная Рада введет ограничение деятельности компаний, вина которых не доказана, по усмотрению следователя и прокурора – комитет рекомендовал принять законопроект 11443 в целом как закон.

Фото: Верховная Рада Украины

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) считают, что принятие законопроекта 11443 ударит по малому бизнесу и позволит ограничивать деятельность компаний, вина которых не доказана. В результате это может повлечь за собой сокращение рабочих мест и негативно повлиять на экономику. Об этом УСПП отметил в комментариях «Судебно-юридической газете».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится принять в целом как закон законопроект 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и УПК, согласно которому юридическому лицу смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на «препятствование уголовному производству». Решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект в целом 2 декабря принял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Пока финальная редакция до второго чтения не опубликована.

Согласно принятой за основу в октябре редакции предлагалось в УПК установить, что к юридическому лицу может применяться мера обеспечения уголовного производства – ограничение деятельности. Оно применимо, если у следователя или прокурора будут «достаточные основания считать», что в интересах юрлица могут совершаться «действия, препятствующие уголовному производству». То есть, следователи и прокуроры смогут использовать это основание по своему усмотрению.

Аналогично ограничение деятельности бизнеса будет применяться «в случае наличия достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы избежать применения к нему мер уголовно-правового характера или помешать уголовному производству иным образом.

Кроме того, со ссылкой на «достаточные основания считать» следователя или прокурора у следственного судьи появится основание рассматривать дела без вызова представителя юрлица.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) прокомментировал «Судебно-юридической газете» данный законопроект №11443.

Анализ последствий для бизнеса

«УСПП проанализировал законопроект №11443, особенно его возможные последствия для малого и среднего бизнеса.

Наша позиция однозначна: принятие этого законопроекта в нынешней его редакции приведет к существенным рискам злоупотреблений и может стать новым инструментом давления на предприятия.

Законопроектом предусматривается дополнительное вмешательство в хозяйственную деятельность, что особенно ударит по малому бизнесу, поскольку юридическое сопровождение для защиты в таких делах дорогостоящее и часто недоступное.

В результате это может повлечь за собой сокращение рабочих мест и негативно повлиять на экономику.

Что больше всего беспокоит – это размеры штрафов и временное ограничение деятельности компаний, вина которых, по сути, может быть и не доказана. Эти ограничения будут предусматривать запрет на участие в публичных закупках, государственно-частном партнерстве, деятельности совместных предприятий, рекламировании своего продукта/услуги. Также будут временно ограничиваться права привлекать и использовать средства международников, приобретать статус резидента Дия.Сити, получать государственную и другую финансовую поддержку экспертной деятельности» - отметили УСПП.

Предохранители против злоупотреблений

«Мы считаем, что в законопроекте недостаточно предусмотрены предохранители от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Размытые формулировки, например «наличие достаточных оснований считать», создают широкое поле для субъективной трактовки со стороны следователей и прокуроров. Отсутствие четких критериев позволяет им использовать эти положения для потенциального давления на бизнес, особенно в случаях, когда речь идет об интересах конкурентов или других заинтересованных лиц.

Отсутствие четкого определения содержания понятия «общественно опасного деяния» в данном проекте вызывает опасения относительно возможного произвольного толкования оснований для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера», - отметили в УСПП.

Соответствие международным стандартам

Что касается вопроса о рассмотрении ходатайств без присутствия представителя юридического лица, УСПП считает, что такая практика не отвечает международным стандартам права на справедливый суд.

Отсутствие представителя предприятия на рассмотрении ограничивает возможности защиты, что противоречит праву на правовую помощь. Норма о рассмотрении ходатайства о применении ограничений против юридического лица в суде не позднее 3 дней со дня его поступления в суд делает невозможным качественную юридическую подготовку стороны ответчика.

«Поэтому формальная имплементация положений, подобных принятым в ОЭСР или ЕС, без обеспечения в полной мере прав и свобод в предпринимательской деятельности – могут лишь усилить роль контролирующих органов», подытожили в УСПП.

Автор: Наталя Мамченко

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