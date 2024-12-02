Верховная Рада примет закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований считать», что бизнес может «помешать» расследованию

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 2 декабря рекомендовал принять в целом законопроект, которым предоставить следователям и прокурорам широкое усмотрение в вопросе ограничения деятельности бизнеса. Речь идет о законопроекте 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, который 9 октября депутаты не поддержали и вернули на доработку, но, очевидно, успели «фундаментально доработать».

Пока финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Впрочем, согласно принятой в первом чтении редакции предлагалось дополнить УПК новой статьей 483-5 и установить, что к юридическому лицу может применяться такая мера обеспечения уголовного производства, как ограничение деятельности.

Такое ограничение применимо, если у следователя или прокурора будут «достаточные основания считать», что в интересах юрлица могут совершаться «действия, препятствующие уголовному производству». То есть, применено достаточно размытое понятие, которое следователи и прокуроры смогут использовать по своему усмотрению.

Так, в принятых за основу изменениях предлагается установить, что «при наличии достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы избежать применения к нему мер уголовно-правового характера, или помешать уголовному производству иным образом, следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье (суду) с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера.

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективна и оценочна. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес», - указали в ГНЭУ ВР.

Также предлагается вновь со ссылкой на «достаточные основания считать» у следователя или прокурора рассматривать дела без вызова представителя юрлица.

Так, в статье 483-7 УПК в редакции проекта определено: «Если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращения или распоряжение активами, которое будет препятствовать дальнейшему их взысканию, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица».

Также в ст. 483-7 УПК предлагается урегулировать, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей (судом) не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора и/или следователя. А в случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено в его отсутствие.

«Однако в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь» - указывает ГНЭУ.

Также следственному судье предоставляется возможность заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса о применении ограничений в отношении юридического лица без вызова представителя юридического лица.

Очевидно, подобные изменения могут нести риски скрытого давления на бизнес со стороны правоохранителей, а никакие предохранители этому в законопроекте не предусмотрены.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) прокомментировал «Судебно-юридической газете» данный законопроект №11443.

Анализ последствий для бизнеса

«УСПП проанализировал законопроект №11443, особенно его возможные последствия для малого и среднего бизнеса.

Наша позиция однозначна: принятие этого законопроекта в нынешней его редакции приведет к существенным рискам злоупотреблений и может стать новым инструментом давления на предприятия.

Законопроектом предусматривается дополнительное вмешательство в хозяйственную деятельность, что особенно ударит по малому бизнесу, поскольку юридическое сопровождение для защиты в таких делах дорогостоящее и часто недоступное.

В результате это может повлечь за собой сокращение рабочих мест и негативно повлиять на экономику.

Что больше всего беспокоит – это размеры штрафов и временное ограничение деятельности компаний, вина которых, по сути, может быть и не доказана. Эти ограничения будут предусматривать запрет на участие в публичных закупках, государственно-частном партнерстве, деятельности совместных предприятий, рекламировании своего продукта/услуги. Также будут временно ограничиваться права привлекать и использовать средства международников, приобретать статус резидента Дия.Сити, получать государственную и другую финансовую поддержку экспертной деятельности» - отметили УСПП.

Предохранители против злоупотреблений

«Мы считаем, что в законопроекте недостаточно предусмотрены предохранители от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Размытые формулировки, например «наличие достаточных оснований считать», создают широкое поле для субъективной трактовки со стороны следователей и прокуроров. Отсутствие четких критериев позволяет им использовать эти положения для потенциального давления на бизнес, особенно в случаях, когда речь идет об интересах конкурентов или других заинтересованных лиц.

Отсутствие четкого определения содержания понятия «общественно опасного деяния» в данном проекте вызывает опасения относительно возможного произвольного толкования оснований для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера», - отметили в УСПП.

Соответствие международным стандартам

Что касается вопроса о рассмотрении ходатайств без присутствия представителя юридического лица, УСПП считает, что такая практика не отвечает международным стандартам права на справедливый суд.

Отсутствие представителя предприятия на рассмотрении ограничивает возможности защиты, что противоречит праву на правовую помощь. Норма о рассмотрении ходатайства о применении ограничений против юридического лица в суде не позднее 3 дней со дня его поступления в суд делает невозможным качественную юридическую подготовку стороны ответчика.

«Поэтому формальная имплементация положений, подобных принятым в ОЭСР или ЕС, без обеспечения в полной мере прав и свобод в предпринимательской деятельности – могут лишь усилить роль контролирующих органов», подытожили в УСПП.

Автор: Наталя Мамченко

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