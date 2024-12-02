Зеленский прокомментировал новые кадровые ротации в Силах обороны и Генштабе

Ротации в Силах обороны и Генштабе являются частью плана устойчивости.

Фото: fakty.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих ротациях в Силах обороны и Генеральном штабе, подчеркнув необходимость ускорения реформ и принятия решений. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

«Недавно я представлял план устойчивости прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наши военные являются одним из главных приоритетов единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы, конкретные решения», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответственность за реализацию этих решений лежит на «конкретных людях», и кадровые перестановки направлены на то, чтобы «двигаться быстрее».

По словам главы государства, эти изменения не будут последними, ведь реформы в оборонной сфере продолжаются.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что генералы должны быть в окопах.

Напомним, что Владимир Зеленский представил в Раде План устойчивости, он включает 10 пунктов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя Офиса Президента Павла Палису. Кроме того, новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен Михаил Драпатый.

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