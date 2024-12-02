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Зеленський прокоментував нові кадрові ротації у Силах оборони та Генштабі

18:31, 2 грудня 2024
Ротації у Силах оборони та Генштабі є частиною плану стійкості.
Зеленський прокоментував нові кадрові ротації у Силах оборони та Генштабі
Фото: fakty.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутні ротації у Силах оборони та Генеральному штабі, наголосивши на необхідності пришвидшення реформ та ухвалення рішень. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

«Нещодавно я представляв план стійкості передусім усередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наші військові є одним із головних пріоритетів єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що відповідальність за реалізацію цих рішень лежить на «конкретних людях», і кадрові перестановки спрямовані на те, щоб «рухатися швидше».

За словами глави держави, ці зміни не будуть останніми, адже реформи в оборонній сфері продовжуються.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що генерали мають бути в окопах. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу Президента Павла Палісу. Крім того, новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого.

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військові війна Володимир Зеленський

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