Зеленський прокоментував нові кадрові ротації у Силах оборони та Генштабі

Ротації у Силах оборони та Генштабі є частиною плану стійкості.

Фото: fakty.com.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутні ротації у Силах оборони та Генеральному штабі, наголосивши на необхідності пришвидшення реформ та ухвалення рішень. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

«Нещодавно я представляв план стійкості передусім усередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наші військові є одним із головних пріоритетів єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що відповідальність за реалізацію цих рішень лежить на «конкретних людях», і кадрові перестановки спрямовані на те, щоб «рухатися швидше».

За словами глави держави, ці зміни не будуть останніми, адже реформи в оборонній сфері продовжуються.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що генерали мають бути в окопах.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу Президента Павла Палісу. Крім того, новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.