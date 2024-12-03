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Що вважається безнадійною заборгованістю банків та небанківських фінансових установ

07:36, 3 грудня 2024
До безнадійної заборгованості банків та небанківських фінансових установ може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом.
Що вважається безнадійною заборгованістю банків та небанківських фінансових установ
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Головне управління ДПС у Харківській області розповіло, що вважається безнадійною заборгованістю банків та небанківських фінансових установ.

Відповідно до п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України до безнадійної заборгованості банків та небанківських фінансових установ може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб:

  • пов’язаних з таким кредитором;
  • які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
  • які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

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ДПС

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