К безнадежной задолженности банков и небанковских денежных учреждений может быть отнесена сумма долга по денежному кредиту.

Главное управление ГНС в Харьковской области рассказало, что считается безнадежной задолженностью банков и небанковских финансовых учреждений.

Согласно п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины к безнадежной задолженности банков и небанковских финансовых учреждений может быть отнесена сумма долга по финансовому кредиту, в том числе сумма основной задолженности и/или сумма начисленных доходов, по которым просрочка погашения суммы долга (его части) составляет более 360 дней, кроме долга по финансовым кредитам лиц:

связанных с таким кредитором;

находящиеся с таким кредитором в трудовых отношениях;

находившиеся с таким кредитором в трудовых отношениях и период между датой увольнения таких лиц и датой прощения их задолженности не превышает трех лет.

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