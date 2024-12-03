Пенсия участникам боевых действий — какие условия выхода и размер выплат

Помимо основной пенсии, участники боевых действий получают дополнительные выплаты.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту. Это предусмотрено ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 55 лет при условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 лет, женщины – в 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Помимо основной пенсии, участники боевых действий получают дополнительные выплаты:

- повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (ст. 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);

- целевую помощь на проживание 40 гривен (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны»);

- ежемесячную государственную адресную помощь, которая предоставляется, если общий размер пенсионной выплаты, включая все надбавки и доплаты, не достигает 4958,10 грн, в размере, не хватает до указанной суммы (постановление Кабинета Министров Украины от 28.07.2010 № 656 «Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий»).

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