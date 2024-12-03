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До 7 лет заключения грозит жителю Ровенщины, пытавшемуся вывезти за границу уклонистов

07:18, 3 декабря 2024
Молодой человек находится под стражей.
До 7 лет заключения грозит жителю Ровенщины, пытавшемуся вывезти за границу уклонистов
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К 7 годам тюрьмы грозит жителю Ровенщины, который пытался вывезти из страны уклонистов. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что 21-летний житель Сарненщины, ранее судимый за имущественные преступления, во время испытательного срока наладил канал переправки уклонистов за границу. Он собрал трех клиентов и своим автомобилем пытался вывезти их в пограничную зону для дальнейшего трансфера в Европу.

Молодой человек находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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прокуратура

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