До 7 років ув’язнення загрожує жителю Рівненщини, який намагався вивезти за кордон ухилянтів

Наразі молодик перебуває під вартою.

До 7 років ув’язнення загрожує жителю Рівненщини, який намагався вивезти з країни ухилянтів. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що 21-річний житель Сарненщини, раніше засуджений за майнові злочини, під час іспитового строку налагодив канал переправлення ухилянтів за кордон. Він зібрав трьох клієнтів і власним автомобілем намагався вивезти їх до прикордонної зони для подальшого трансферу до Європи.

Наразі молодик перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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