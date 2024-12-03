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Пенсія учасникам бойових дій — які умови виходу і розмір виплат

07:54, 3 грудня 2024
Окрім основної пенсії, учасники бойових дій отримують додаткові виплати.
Пенсія учасникам бойових дій — які умови виходу і розмір виплат
Фото: comments.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком. Це передбачено ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це інформує пресслужба відомства.

Чоловіки можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років за умови, що їх страховий стаж становить не менше 25 років, жінки – у 50 років, за наявності  страхового стажу щонайменше 20 років.

Розмір пенсії визначається залежно від тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій отримують додаткові виплати:

- підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

- цільову допомогу на прожиття 40 гривень (Закон України від 16.03.2004 № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);

- щомісячну державну адресну допомогу, яка надається, якщо загальний розмір пенсійної виплати, включно з усіма надбавками та доплатами, не досягає 4958,10 грн, у розмірі, що не вистачає до зазначеної суми (постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій»).

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