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На грабіж не розповсюджуються зміни стосовно декриміналізації дрібного викрадення майна – Верховний Суд

12:11, 6 грудня 2024
Чоловік поклав до рюкзака товар з магазину на суму 416 грн, та не розрахувавшись і не відреагувавши на прохання охоронця зупинитися й показати вміст рюкзака, поспіхом вийшов з магазину – ВС вказав, що на грабіж не розповсюджуються норми закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.
На грабіж не розповсюджуються зміни стосовно декриміналізації дрібного викрадення майна – Верховний Суд
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 серпня набув сили закон 3886-ІХ, яким були декриміналізовані дрібні крадіжки, тобто, крадіжки, на суму до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становить 3028 грн.

Втім, враховуючи, що для кваліфікації дій особи за ст. 186 КК (грабіж) розмір викраденого майна значення не має, то зміни до ст. 51 КУпАП, які набули чинності в частині визначення розміру вартості викраденого майна, не виключають злочинність вказаного діяння. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 26 вересня 2024 року по справі №752/4667/22.

Обставини справи

Обвинувачений зайшов до приміщення магазину, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, поклав до свого рюкзака товар на загальну суму 416,78 грн, та не розрахувавшись за нього, не відреагувавши на прохання охоронця зупинитися й показати вміст рюкзака, діючи вже відкрито, поспіхом вийшов з приміщення магазину, тобто виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, проте з причин, які не залежали від його волі, не довів свій злочинний умисел до кінця, оскільки був затриманий з викраденим майном.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 15 КК – ч. 4 ст. 186 КК. На підставі ст. 75 КК звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням.

До початку касаційного розгляду захисник подав клопотання, у якому просив закрити кримінальне провадження щодо засудженого у зв’язку з тим, що на момент касаційного розгляду набули чинності зміни до ст. 51 КУпАП в частині визначення розміру вартості викраденого майна, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Вважав, що закон, яким внесено вказані зміни, скасовує кримінальну протиправність вчиненого ним діяння, оскільки було заподіяно шкоду у розмірі 416, 78 грн, що є меншим, ніж розмір шкоди, після заподіяння якої настає кримінальна відповідальність.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що наведені захисником положення законодавства (ст. 58 Конституції України, ч. 1 ст. 5 КК) в цьому випадку застосуванню не підлягають, а стосуються виключно тих випадків, коли викрадення чужого майна відбулося тими способами і у тому розмірі, як це передбачено ст. 51 КУпАП.

Отже, правопорушення є адміністративним лише у тому разі, якщо особа вчинила крадіжку, шахрайство, привласнення або розтрату на загальну суму, яка не перевищує 2 НМ.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, особу засуджено за злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 КК – ч. 4 ст. 186 КК, а саме закінчений замах на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене в умовах воєнного стану, і для кваліфікації дій за вказаною статтею розмір викраденого майна значення не має.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд крадіжка

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На грабіж не розповсюджуються зміни стосовно декриміналізації дрібного викрадення майна – Верховний Суд

Чоловік поклав до рюкзака товар з магазину на суму 416 грн, та не розрахувавшись і не відреагувавши на прохання охоронця зупинитися й показати вміст рюкзака, поспіхом вийшов з магазину – ВС вказав, що на грабіж не розповсюджуються норми закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

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