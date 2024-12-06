На грабеж не распространяются изменения в отношении декриминализации мелкого хищения имущества – Верховный Суд

Мужчина положил в рюкзак товар из магазина на сумму 416 грн, но не рассчитавшись и не отреагировав на просьбу охранника остановиться и показать содержимое рюкзака, наспех вышел из магазина – ВС указал, что на грабеж не распространяются нормы закона о декриминализации мелких краж.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 августа вступил в силу закон 3886-IX, которым были декриминализированы мелкие кражи, то есть кражи, на сумму до 2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в 2024 году составляет 3028 грн.

Впрочем, учитывая, что квалификации действий лица по ст. 186 УК (грабеж) размер похищенного имущества не имеет значения, то изменения в ст. 51 КУоАП, вступившие в силу в части определения размера стоимости похищенного имущества, не исключают преступность указанного деяния. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 26 сентября 2024 года по делу №752/4667/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемый зашел в помещение магазина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, положил в свой рюкзак товар на общую сумму 416,78 грн, и не рассчитавшись за него, не отреагировав на просьбу охранника остановиться и показать содержимое рюкзака, действуя уже открыто наспех вышел из помещения магазина, то есть выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, однако по причинам, не зависевшим от его воли, не довел свой преступный умысел до конца, поскольку был задержан с похищенным имуществом.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 15 УК – ч. 4 ст. 186 УК. На основании ст. 75 УК освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытанием.

До начала кассационного разбирательства защитник подал ходатайство, в котором просил закрыть уголовное производство по осужденному в связи с тем, что на момент кассационного разбирательства вступили в силу изменения в ст. 51 КУоАП в части определения размера стоимости похищенного имущества, за которое предусмотрена административная ответственность. Считал, что закон, которым внесены указанные изменения, отменяет уголовное противоправность совершенного им деяния, поскольку был причинен ущерб в размере 416,78 грн, что меньше размера вреда, после причинения которого наступает уголовная ответственность.

Позиция Верховного Cуда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что приведенные защитником положения законодательства (ст. 58 Конституции Украины, ч. 1 ст. 5 УК) в этом случае применению не подлежат, а касаются исключительно тех случаев, когда похищение чужого имущества произошло теми способами и в том размере, как это предусмотрено ст. 51 КУоАП.

Следовательно, правонарушение является административным только в том случае, если лицо совершило кражу, мошенничество, присвоение или растрату на общую сумму, не превышающую 2 НМ.

Как усматривается из материалов уголовного производства, лицо осуждено за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15 УК – ч. 4 ст. 186 УК, а именно оконченное покушение на открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное в условиях военного положения, и для квалификации действий по указанной статье размер похищенного имущества значение не имеет.

Автор: Наталя Мамченко

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