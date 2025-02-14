Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

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В Офісі Президента 12 лютого повідомили, що реформа Верховного Суду все ж таки відбудеться і буде включати низку складових.

Також відбудеться перевірка суддів Верховного Суду на доброчесність для «зниження корупційних ризиків» у Суді.

«Ми ніяк не зможемо обійти цю вимогу. Бо якщо ми визначаємо, що ми хочемо вступити до ЄС, то необхідно усунути корупційні ризики у Верховному Суді», - розповів генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик.

Для реалізації «антикорупційної перевірки» суддів Верховного Суду на практиці, буде розроблено законопроект, положення якого будуть погоджені з іноземними партнерами України.

«Антикорупційна перевірка суддів Верховного Суд повинна відбутися на підставі вимоги Єврокомісії від 2024 року. Нам це потрібне для успішного діалогу для вступу до ЄС», - зазначив Віктор Дубовик.

Що стосується власне реформи Верховного Суду, то вона, зокрема, буде включати наступні складові:

запровадження нових касаційних фільтрів

перетворення Верховного Суду на «суд права»

забезпечення сталості та єдності судової практики

запровадження практики розгляду справ переважно у письмовому провадженні

«Передбачається, що буде еволюційний процес реформування Верховного Суду, а не революційний. Чому саме еволюційний? У Верховному Суді наразі багато вакантних посад суддів. Нам потрібно зробити так, щоб реформування та перевірка суддів не позначилися на якості та швидкості розгляду справ Верховним Судом», - зазначив Віктор Дубовик.

Як додав представник Офісу Президента, питання реформування Верховного Суду та його «антикорупційної перевірки», будуть детально викладені у фінальній редакції «Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства», яка буде розрахована до 2029 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун