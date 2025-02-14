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Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

07:45, 14 февраля 2025
Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.
Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента
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В Офисе Президента 12 февраля сообщили, что реформа Верховного Суда все же состоится и будет включать в себя ряд составляющих.

Также произойдет проверка судей Верховного Суда на добропорядочность для «снижения коррупционных рисков» в Суде.

«Мы никак не сможем обойти это требование. Поскольку, если мы решаем, что мы хотим вступить в ЕС, то необходимо устранить коррупционные риски в Верховном Суде», - рассказал генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик.

Для реализации «антикоррупционной проверки» судей Верховного Суда на практике, будет разработан законопроект, положения которого будут согласованы с иностранными партнерами Украины.

«Антикоррупционная проверка судей Верховного Суда должна состояться на основании требования Еврокомиссии от 2024 года. Нам это нужно для успешного диалога для вступления в ЕС», – отметил Виктор Дубовик.

Что касается собственно реформы Верховного Суда, то она, в частности, будет включать следующие составляющие:

внедрение новых кассационных фильтров

превращение Верховного Суда в «суд права»

обеспечение постоянства и единства судебной практики

введение практики рассмотрения дел преимущественно в письменном производстве

«Предполагается, что будет эволюционный процесс реформирования Верховного Суда, а не революционный. Почему именно эволюционный? В Верховном Суде много вакантных должностей судей. Нам нужно сделать так, чтобы реформирование и проверка судей не отразились на качестве и скорости рассмотрения дел Верховным Судом», - отметил Виктор Дубовик.

Как добавил представитель Офиса Президента, вопросы реформирования Верховного Суда и его «антикоррупционной проверки» будут детально изложены в финальной редакции «Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства», которая будет рассчитана до 2029 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд офис президента

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