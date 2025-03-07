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Кабмін вніс зміни до порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції

12:41, 7 березня 2025
Йдеться про стягнуті в дохід держави активи у вигляді державних облігацій України.
Кабмін вніс зміни до порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції
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Кабмін на засіданні 7 березня вніс зміни до Порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 ч. 1 статті 4 Закону «Про санкції», тобто,  стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Передбачено, що стягнуті в дохід держави активи у вигляді державних облігацій України:

  • переказуються чи зараховуються на рахунок у цінних пaпepax держави в особі Фонду державного майна для подальшого ïx переказу Національним банком на рахунок у цінних пaпepax Мінфіну для їх погашення та анулювання;
  • або продаються APMA із залученням юридичної особи – професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100% акцій (часток) якої належать державі, з подальшим зарахуванням до державного бюджету коштів від продажу, які спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Стягнуті в дохід держави активи у вигляді державних деривативів підлягають переказу чи зарахуванню на рахунок у цінних паперах держави в особі Фонду державного майна для подальшого їх переказу Національним банком на рахунок у цінних паперах Мінфіну для їх погашення та анулювання.

У разі надходження судового рішення, що набрало законної сили, яким стягнуто в дохід держави розміщені на рахунках АРМА грошові кошти, які було спрямовано на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігацій» відповідно до абзацу першого підпункту 2 пункту 2-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, APMA звертається до КМУ із пропозицією щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» або щодо переказу чи зарахування на рахунок у цінних паперах держави в особі Фонду державного майна для подальшого їх переказу Національним банком на рахунок у цінних пaпepax Мінфіну для їх погашення та анулювання.

У разі прийняття КМУ рішення про продаж облігацій внутрішньої ​державної​​ позики​​ «Військові​​ облігації» APMA протягом​​ 10 робочих​ днів​ із​ залученням​ юридичної​ особи – професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100% акцій (часток) якої належать державі,​здійснює​​продаж​​ облігацій​ внутрішньої​ державної ​позики «Військові облігації» з подальшим зарахуванням до державного бюджету коштів від продажу, які спрямовуються​ до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор: Наталя Мамченко

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суд санкції Кабінет Міністрів України активи

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