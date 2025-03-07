Ігоря Вернера звільнили з посади голови Держстату

Арсена Макарчука призначили новим головою Державної служби статистики.

На фото Ігор Вернер, джерело: Telegraf

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Кабінет Міністрів на засіданні 7 березня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнили Ігоря Вернера з посади голови Державної служби статистики України. На посаду очільника Держстату призначили Арсена Макарчука.

Також звільнено Ігоря Клименка з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм;

Сергія Дехтяренка звільнили з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ігор Вренер отримав посаду заступникм голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби експортного контролю України на Олега Цільвіка.

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