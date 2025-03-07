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Игоря Вернера уволили с должности главы Госстата

12:37, 7 марта 2025
Арсен Макарчук был назначен новым главой Государственной службы статистики.
Игоря Вернера уволили с должности главы Госстата
На фото Игорь Вернер, источник: Telegraf
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Кабинет Министров на заседании 7 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволили Игоря Вернера с должности главы Государственной службы статистики Украины. На должность главы Госстата назначен Арсен Макарчук.

Также уволен Игорь Клименко с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиораций, рыбного хозяйства и продовольственных программ;

Сергей Дехтяренко уволен с должности заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Игорь Вренер получил должность заместителя председателя Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной службы экспортного контроля Украины на Олега Цильвика.

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Кабинет Министров Украины

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