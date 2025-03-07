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Кабмин внес изменения в порядок управления активами, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции

12:41, 7 марта 2025
Речь идет о взысканных в доход государства активах в виде государственных облигаций Украины.
Кабмин внес изменения в порядок управления активами, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции
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Кабмин на заседании 7 марта внес изменения в Порядок управления активами, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях», то есть взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, аналогичные по сути осуществлению права распоряжения ими.

Предусмотрено, что взысканные в доход государства активы в виде государственных облигаций Украины:

  • переводятся или зачисляются на счет в ценных бумагах государства в лице Фонда государственного имущества для их последующего перевода Национальным банком на счет в ценных бумагах Минфина для их погашения и аннулирования;
  • или продаются АРМА с привлечением юридического лица – профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, имеющего лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынках капитала и 100% акций (долей) которого принадлежат государству, с последующим зачислением в государственный бюджет средств от продажи, которые направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Взысканные в доход государства активы в виде государственных деривативов подлежат переводу или зачислению на счет в ценных бумагах государства в лице Фонда государственного имущества для их последующего перевода Национальным банком на счет в ценных бумагах Минфина для их погашения и аннулирования.

В случае поступления судебного решения, вступившего в законную силу, которым взысканы в доход государства размещенные на счетах АРМА денежные средства, которые были направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации», в соответствии с абзацем первым подпункта 2 пункта 2-2 раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», при наличии судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений АРМА обращается в Кабмин с предложением о продаже облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» или о переводе или зачислении их на счет в ценных бумагах государства в лице Фонда государственного имущества для их последующего перевода Национальным банком на счет в ценных бумагах Минфина для их погашения и аннулирования.

В случае принятия Кабмином решения о продаже облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации», АРМА в течение 10 рабочих дней с привлечением юридического лица – профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, имеющего лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынках капитала и 100% акций (долей) которого принадлежат государству, осуществляет продажу облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» с последующим зачислением в государственный бюджет средств от продажи, которые направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор: Наталя Мамченко

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