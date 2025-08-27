Практика судів
Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

16:10, 27 серпня 2025
Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко надав роз’яснення щодо умов перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад.

З нього випливає, що дозвіл на виїзд за кордон не поширюється на тих жінок-депутаток, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування. Наприклад, на секретаря місцевої ради.

Однак, якщо жінка є вчителем, лікарем чи має іншу роботу, не пов’язану з органом місцевого самоврядування, то вона зможе вільно виїхати.

«У продовження виконання доручення Президента України сьогодні Уряд схвалив розроблену МВС постанову про можливість перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану.

Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність.

Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування.

Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Також, згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57.

У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення», пояснив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що Кабмін також дозволив виїзд за кордон чоловікам 18-22 років включно, крім посадовців, які визначені у пункті 2-14 Правил перетинання кордону. Однак чоловікам потрібно буде показати на кордоні військово-обліковий документ.

Автор: Наталя Мамченко

МВС відрядження кордон перетин кордону

