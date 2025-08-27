Практика судов
Депутат местного совета, которая одновременно является учителем или врачом, сможет выехать за границу, а секретарь совета — нет: разъяснение МВД

16:10, 27 августа 2025
Если депутат местного совета получает зарплату из местного бюджета как должностное лицо, то она сможет выехать только в служебную командировку, — Игорь Клименко.
Министр внутренних дел Игорь Клименко дал разъяснения об условиях пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов.

Из его слов следует, что разрешение на выезд за границу не распространяется на тех женщин-депутатов, которые одновременно являются должностными лицами местного самоуправления. Например, на секретаря местного совета.

Однако, если женщина является учителем, врачом или имеет другую работу, не связанную с органом местного самоуправления, она сможет свободно выехать.

«В продолжение выполнения поручения Президента Украины сегодня Правительство одобрило разработанное МВД постановление о возможности пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов во время военного положения.

Депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета — это неоплачиваемая деятельность.

Поэтому законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления.

Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета — то выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки.

Также, согласно принятому постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки лиц, которые определены в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57.

В дальнейшем, при кадровых изменениях, такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения», — объяснил Игорь Клименко.

Напомним, что Кабмин также разрешил выезд за границу мужчинам 18-22 лет включительно, кроме должностных лиц, которые определены в пункте 2-14 Правил пересечения границы. Однако мужчинам нужно будет показать на границе военно-учетный документ.

Автор: Наталя Мамченко

