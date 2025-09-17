Верховна Рада ратифікувала Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Відповідно до ратифікованої угоди Велика Британія та Україна поглиблюватимуть інституційні зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 0332 про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, який вніс Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 січня 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Відповідно до цієї Угоди в частині досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО визначено, що сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Також передбачено, що сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою.

У частині посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності Угода передбачає, що сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій. Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

Крім того, сторони поглиблюватимуть інституційні зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

У частині міграції відповідно до Угоди там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

Угода набирає чинності з дати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Угода може бути припинена будь-якою зі Сторін шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Також ця Угода може бути змінена в будь-який час за взаємною згодою Сторін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.