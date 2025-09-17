Практика судов
Верховная Рада ратифицировала Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

12:42, 17 сентября 2025
В соответствии с ратифицированным соглашением Великобритания и Украина будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.
Фото: ОП
Фото: ОП
Верховная Рада приняла в целом законопроект 0332 о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, который внес Президент Владимир Зеленский.

Напомним, 16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

В соответствии с этим Соглашением в части достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО определено, что стороны будут развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит далеко за пределы войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Также предусмотрено, что стороны будут прилагать усилия для улучшения условий для инвестиций и торговли в обеих странах и сотрудничать в различных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику, чтобы сделать экономику обеих стран более современной, устойчивой и процветающей.

В части усиления сотрудничества в сфере правосудия и привлечения к ответственности Соглашение предусматривает, что стороны будут принимать меры для углубления сотрудничества между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций. Стороны будут принимать меры для привлечения к ответственности государств, которые совершают грубые нарушения международного права.

Кроме того, стороны будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, наращивать устойчивость к информационным угрозам и делать возможными эффективные подрывные действия в ответ на угрозы.

В части миграции в соответствии с Соглашением там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга, а также начнут регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях.

Соглашение вступает в силу с даты получения сторонами последнего уведомления о выполнении их внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Соглашение может быть прекращено любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Действие настоящего Соглашения прекращается через 6 месяцев с даты получения такого уведомления. Также это Соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию Сторон.

Автор: Наталя Мамченко



