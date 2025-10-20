Володимир Зеленський вніс законопроект про продовження воєнного стану до лютого 2026 року

Воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені до лютого 2026 року – Президент вніс законопроекти.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації 14129 та 14128.

Таким чином, після голосування за них, воєнний стан буде продовжено до лютого 2026 року.

Попередній строк спливає 5 листопада.

Водночас, як передавала «Судово-юридична газета» глава держави заявив, що з’явилися реальні передумови для руху до миру, але відступу з Донбасу не буде.

Автор: Наталя Мамченко

