Ми наблизились до можливого закінчення війни, але відступу з Донбасу не буде – Зеленський

10:32, 20 жовтня 2025
За словами глави держави, останнім часом з’явилися реальні передумови для миру.
Ми наблизились до можливого закінчення війни, але відступу з Донбасу не буде – Зеленський
Україна спільно зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни, яку розпочала Росія, і головну роль у цьому процесі відіграють також зусилля президента США Дональда Трампа. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський зазначив, що війна в Україні не має аналогів у світі за масштабами та рівнем застосованих засобів.

«Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія», — наголосив Президент.

Він підкреслив, що попри спільний біль і втрати, масштаби бойових дій в Україні несумірні з іншими збройними конфліктами.

«Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається», — додав Зеленський.

Водночас глава держави заявив, що з’явилися реальні передумови для руху до миру. Крім того він наголосив, що відступу з Донбасу не буде.

«Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не означає, що вона обов’язково завершиться зараз, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

«Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз усі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України», — підкреслив Президент.

Зеленський додав, що Україна активно користується цим сприятливим моментом, аби посилити тиск на Росію як військовими, так і дипломатичними засобами.

«Ми робимо в такому настрої певні кроки — “Томагавки” тощо. Це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію», — зазначив глава держави.

війна Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
