Мы приблизились к возможному окончанию войны, но отступления с Донбасса не будет – Зеленский

По словам главы государства, в последнее время появились реальные предпосылки для мира.

Украина совместно с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны, которую начала Россия, и главную роль в этом процессе играют также усилия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что война в Украине не имеет аналогов в мире по масштабам и уровню применяемых средств.

«Я не хочу принижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это абсолютно разный масштаб войны. Это разная история», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что несмотря на общий боль и потери, масштабы боевых действий в Украине несоизмеримы с другими вооруженными конфликтами.

«Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается», — добавил Зеленский.

В то же время глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру. Кроме того, он подчеркнул, что отступления с Донбасса не будет.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не означает, что она обязательно закончится сейчас, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет завершить войну России против Украины», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

«Такое у него и у мира настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины», — подчеркнул Президент.

Зеленский добавил, что Украина активно пользуется этим благоприятным моментом, чтобы усилить давление на Россию как военными, так и дипломатическими средствами.

«Мы делаем в таком настроении определенные шаги — “Томагавки” и тому подобное. Это новые шаги, и они действительно поджимают Россию», — отметил глава государства.

