Владимир Зеленский внес законопроект о продлении военного положения до февраля 2026 года

Военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены до февраля 2026 года – Президент внес законопроекты.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации (номера 14129 и 14128).

Таким образом, после голосования за них, военное положение будет продлено до февраля 2026 года.

Предыдущий срок истекает 5 ноября.

В то же время, как передавала «Судебно-юридическая газета», глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру, но отступления с Донбасса не будет.

Автор: Наталя Мамченко

