У світі спостерігається глобальній збій у месенджері Signal

20 жовтня відбувається глобальній збій у месенджері Signal. Користувачі скаржаться, що їм не приходять повідомлення, а при спробах перевстановити додаток він повідомляє про «відсутність мережі».
Збій підтверджують дані сервісів, що відслідковують проблеми у роботі соціальних додатків.
За даними сервісів, збій спостерігається у Польщі, Угорщині, Великій Британії, Канаді та інших країнах.
В той же час, на сайті самого месенджера про проблеми не повідомляється.
Автор: Наталя Мамченко
