У світі спостерігається глобальній збій у месенджері Signal

Користувачі скаржаться, що у месенджері Signal не надходять повідомлення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 жовтня відбувається глобальній збій у месенджері Signal. Користувачі скаржаться, що їм не приходять повідомлення, а при спробах перевстановити додаток він повідомляє про «відсутність мережі».

Збій підтверджують дані сервісів, що відслідковують проблеми у роботі соціальних додатків.

За даними сервісів, збій спостерігається у Польщі, Угорщині, Великій Британії, Канаді та інших країнах.

В той же час, на сайті самого месенджера про проблеми не повідомляється.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.