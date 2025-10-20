В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

20 октября происходит глобальный сбой в мессенджере Signal. Пользователи жалуются, что им не приходят сообщения, а при попытках переустановить приложение оно сообщает об «отсутствии сети».

Сбой подтверждают данные сервисов, отслеживающих проблемы в работе социальных приложений.

По данным сервисов, сбой наблюдается в Польше, Венгрии, Великобритании, Канаде и других странах.

В то же время, на сайте самого мессенджера о проблемах не сообщается.

Автор: Наталя Мамченко

