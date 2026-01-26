  1. Публікації
Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

12:00, 26 січня 2026
Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.
Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової
Влада знову взялася за «справедливість» у зарплатах — цього разу з калькулятором у руках.

В парламенті  зареєстровано законопроект № 14387 від 19.01.2026 «Про справедливу систему оплати праці в Україні», який може стати наймасштабнішим втручанням у систему оплати праці суддів і прокурорів за останні роки.

Законопроект буде опрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів який очолює  відома нардепка  Галина Третьякова. Вона ж є і автором законопроекту.

Законопроєкт запроваджує єдину архітектуру оплати праці як в державному, так і в приватному та громадському секторах. Водночас, в публічному секторі, рівень оплати праці встановлюється Виконавчим та Генеральним табелем, що встановлюють межі річної винагороди.

Що це за табеля і в чому їх різниця

Виконавчий табель – це додаток до Закону, що встановлює перелік посад публічної служби та максимальні (граничні) розміри річної заробітної плати на таких посадах у річному еквіваленті, що затверджується виключно Законом.

Генеральний табель – це перелік посад публічної служби інших, ніж у Виконавчому табелі, а також максимальні (граничні) розміри річної заробітної плати на таких посадах у річному еквіваленті, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Проект Виконавчого табелю оприлюднений разом із законопроектом у вигляді додатку до нього.

Такі посади публічної служби Президент України; Голова Верховної Ради України; Прем’єр-міністр України; Голова Конституційного Суду України; Голова Верховного Суду належать до  рівня I Виконавчого табеля.

Генеральний прокурор; Судді Конституційного Суду України та Верховного Суду;  Директор Національного антикорупційного бюро України; Директор Державного бюро розслідувань; Директор Бюро економічної безпеки України;   Голова Національного агентства з питань запобігання корупції включені до рівня II Виконавчого табеля.

Судді апеляційних судів; Прокурори обласного рівня;   Заступники голів СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ; Члени та заступники керівників НАЗК є серед посад, які віднесені до рівня III Виконавчого табеля.

До рівня IV Виконавчого табеля належать судді місцевих судів; Прокурори місцевих прокуратур.

До рівня V Виконавчого табеля  суддівські посади не віднесені, він стосується військових.

Депутати пропонують встановити такі максимальні (граничні) розміри річної заробітної плати за рівнями Виконавчого табеля:

рівень I: не більше 1 800 000 (одного мільйона вісімсот тисяч) гривень на рік;

рівень II: не більше 1 700 000 (одного мільйона сімсот тисяч) гривень на рік;

рівень III: не більше 1 600 000 (одного мільйона шістсот тисяч) гривень на рік;

рівень IV: не більше 1 500 000 (одного мільйона п’ятсот тисяч)гривень на рік;

рівень V: не більше 1 400 000 (одного мільйона чотириста тисяч) гривень на рік.

У перерахунку на місяць це означає:

150 000 грн на місяць - для Голів Конституційного Суду України та Верховного Суду.  

141 500 грн на місяць - для Генерального прокурора; суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду;  Директора Національного антикорупційного бюро України; Директора Державного бюро розслідувань; Директора Бюро економічної безпеки України; Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

133 000 грн на місяць - для суддів апеляційних судів; прокурорів обласного рівня;  заступників голів СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ; членів та заступників керівників НАЗК.

125 000 грн на місяць -  для суддів місцевих судів та прокурорів місцевих прокуратур.

Одночасно в законопроекті зазначено, що оплата праці, зокрема мінімальні розміри оплати праці та умови надання заохочень від роботодавців для окремих категорій публічних службовців регулюються спеціальними законами, у частині, що не протирічать цьому Закону, зокрема: суддів, працівників судової системи та судових експертів – законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судову експертизу»; прокурорів – Законом України «Про прокуратуру».

Нагадаємо, що оплата праці суддів традиційно розглядається як один із запобіжників політичного тиску. впливу на судову систему  та протидії  корупції. Сьогодні  базовий розмір посадового окладу судді прив’язаний до прожиткового мінімуму і не містить обмежень. 

Автор: Тарас Лученко

суддя прокуратура Верховна Рада України законопроект прокурор

