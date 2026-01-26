Какую зарплату будут получать судьи и прокуроры по законопроекту Галины Третьяковой

Законопроект о справедливой системе оплаты труда устанавливает для судей максимальные размеры годового дохода по уровням Исполнительного табеля.

Власть снова взялась за «справедливость» в зарплатах — на этот раз с калькулятором в руках.

В парламенте зарегистрирован законопроект № 14387 от 19.01.2026 «О справедливой системе оплаты труда в Украине», который может стать самым масштабным вмешательством в систему оплаты труда судей и прокуроров за последние годы.

Законопроект будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который возглавляет известный народный депутат Галина Третьякова. Она же является автором законопроекта.

Законопроект вводит единую архитектуру оплаты труда как в государственном, так и в частном и общественном секторах. В то же время в публичном секторе уровень оплаты труда устанавливается Исполнительным и Генеральным табелем, которые определяют пределы годового вознаграждения.

Что это за табели и в чем их разница.

Исполнительный табель — это приложение к Закону, которое устанавливает перечень должностей публичной службы и максимальные (предельные) размеры годовой заработной платы по таким должностям в годовом эквиваленте, утверждаемое исключительно Законом.

Генеральный табель — это перечень должностей публичной службы, иных чем в Исполнительном табеле, а также максимальные (предельные) размеры годовой заработной платы по таким должностям в годовом эквиваленте, утверждаемые постановлением Кабинета Министров Украины.

Проект Исполнительного табеля обнародован вместе с законопроектом в виде приложения к нему.

К таким должностям публичной службы, как Президент Украины; Председатель Верховной Рады Украины; Премьер-министр Украины; Председатель Конституционного Суда Украины; Председатель Верховного Суда, отнесены к уровню I Исполнительного табеля.

Генеральный прокурор; судьи Конституционного Суда Украины и Верховного Суда; директор Национального антикоррупционного бюро Украины; директор Государственного бюро расследований; директор Бюро экономической безопасности Украины; председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции включены в уровень II Исполнительного табеля.

Судьи апелляционных судов; прокуроры областного уровня; заместители руководителей СБУ, НАБУ, ГБР, БЭБ; члены и заместители руководителей НАЗК относятся к уровню III Исполнительного табеля.

К уровню IV Исполнительного табеля относятся судьи местных судов; прокуроры местных прокуратур.

К уровню V Исполнительного табеля судейские должности не отнесены, он касается военнослужащих.

Депутаты предлагают установить следующие максимальные (предельные) размеры годовой заработной платы по уровням Исполнительного табеля:

уровень I — не более 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) гривен в год;

уровень II — не более 1 700 000 (одного миллиона семисот тысяч) гривен в год;

уровень III — не более 1 600 000 (одного миллиона шестисот тысяч) гривен в год;

уровень IV — не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) гривен в год;

уровень V — не более 1 400 000 (одного миллиона четырехсот тысяч) гривен в год.

В пересчете на месяц это означает:

150 000 грн в месяц — для председателей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда.

141 500 грн в месяц — для Генерального прокурора; судей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда; директора Национального антикоррупционного бюро Украины; директора Государственного бюро расследований; директора Бюро экономической безопасности Украины; председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

133 000 грн в месяц — для судей апелляционных судов; прокуроров областного уровня; заместителей руководителей СБУ, НАБУ, ГБР, БЭБ; членов и заместителей руководителей НАЗК.

125 000 грн в месяц — для судей местных судов и прокуроров местных прокуратур.

Одновременно в законопроекте указано, что оплата труда, в частности минимальные размеры оплаты труда и условия предоставления поощрений работодателями для отдельных категорий публичных служащих, регулируются специальными законами в части, не противоречащей этому Закону, в частности: судей, работников судебной системы и судебных экспертов — законами Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Конституционном Суде Украины», «Об обеспечении права на справедливый суд», «О судебной экспертизе»; прокуроров — Законом Украины «О прокуратуре».

Напомним, что оплата труда судей традиционно рассматривается как один из предохранителей от политического давления, влияния на судебную систему и противодействия коррупции. Сегодня базовый размер должностного оклада судьи привязан к прожиточному минимуму и не содержит ограничений.

Автор: Тарас Лученко

