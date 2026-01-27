  1. Публікації
Безпілотники для ЗСУ без ПДВ: законопроєкт розширює пільги на бойові дрони

07:45, 27 січня 2026
Пропонується змінити податкові правила для окремих товарів, які використовуються у сфері безпеки й оборони.
Безпілотники для ЗСУ без ПДВ: законопроєкт розширює пільги на бойові дрони
Фото: militarnyi.com
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14395, який передбачає розширення переліку товарів оборонного призначення, які звільняються від оподаткування.

Йдеться про зняття обмежень щодо оподаткування дронів незалежно від наявності в них засобів ураження, а також про спрощення постачання окремих елементів безпілотних систем.

Які зміни пропонує законопроєкт

Документом пропонується внести зміни до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якими передбачається розширення категорії безпілотних літальних апаратів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, шляхом включення безпілотних літальних засобів незалежно від наявності засобів ураження та включення до переліку пільгових товарів окремих комплектуючих і складових безпілотних систем, зокрема акумуляторів, пускових установок  та наземних станцій дистанційного керування.

Чому виникла необхідність внесення змін до Податкового кодексу України

У Податковому кодексі України передбачено звільнення від ПДВ операцій з ввезення та постачання безпілотних літальних апаратів на період проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Це також поширюється на період відсічі і стримування збройної агресії російської федерації та запровадження воєнного стану. Однак правило діє лише щодо дронів без озброєння.

Автори законопроєкту наголошують, що чинне податкове законодавство не повною мірою враховує особливості використання та постачання безпілотних літальних апаратів та їх складових. Водночас, окремі операції з постачання товарів оборонного призначення підлягають оподаткуванню ПДВ, якщо ці товари не внесені до переліку за кодами УКТ ЗЕД. Таким чином, через відсутність у чинному переліку окремих позицій та комплектуючих (зокрема пускових установок, акумуляторів, станцій дистанційного керування тощо) операції з постачання таких товарів та їх складових підлягають оподаткуванню ПДВ. Це призводить до зростання їх вартості та створює додаткове фінансове навантаження.

За словами ініціаторів, що запропоновані зміни створять сприятливі умови для оперативного забезпечення сил безпеки та оборони необхідними технічними засобами і матимуть позитивний вплив на обороноздатність країни.

Верховна Рада України законопроект ЗСУ ПДВ

