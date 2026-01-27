  1. Публикации
  2. / Законодательство

Беспилотники для ВСУ без НДС: законопроект расширяет льготы на боевые дроны

07:45, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предлагается изменить налоговые правила для отдельных товаров, используемых в сфере безопасности и обороны.
Беспилотники для ВСУ без НДС: законопроект расширяет льготы на боевые дроны
Фото: militarnyi.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14395, который предусматривает расширение перечня товаров оборонного назначения, освобождаемых от налогообложения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о снятии ограничений по налогообложению дронов независимо от наличия в них средств поражения, а также о упрощении поставки отдельных элементов беспилотных систем.

Какие изменения предлагает законопроект

Документом предлагается внести изменения в пункт 32 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, которыми предусматривается расширение категории беспилотных летательных аппаратов, операции по поставке которых освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, путем включения беспилотных летательных средств независимо от наличия средств поражения и включения в перечень льготных товаров отдельных комплектующих и составных частей беспилотных систем, в частности аккумуляторов, пусковых установок и наземных станций дистанционного управления.

Почему возникла необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс Украины

В Налоговом кодексе Украины предусмотрено освобождение от НДС операций по ввозу и поставке беспилотных летательных аппаратов на период проведения антитеррористической операции или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Это также распространяется на период отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и введения военного положения. Однако правило действует только для дронов без вооружения.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее налоговое законодательство не в полной мере учитывает особенности использования и поставки беспилотных летательных аппаратов и их составных частей. В то же время отдельные операции по поставке товаров оборонного назначения подлежат налогообложению НДС, если эти товары не внесены в перечень по кодам УКТ ВЭД. Таким образом, из-за отсутствия в действующем перечне отдельных позиций и комплектующих (в частности, пусковых установок, аккумуляторов, станций дистанционного управления и т.д.) операции по поставке таких товаров и их составных частей подлежат налогообложению НДС. Это приводит к увеличению их стоимости и создает дополнительную финансовую нагрузку.

По словам инициаторов, предлагаемые изменения создадут благоприятные условия для оперативного обеспечения сил безопасности и обороны необходимыми техническими средствами и окажут положительное влияние на обороноспособность страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ВСУ НДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]