Беспилотники для ВСУ без НДС: законопроект расширяет льготы на боевые дроны

Предлагается изменить налоговые правила для отдельных товаров, используемых в сфере безопасности и обороны.

Фото: militarnyi.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14395, который предусматривает расширение перечня товаров оборонного назначения, освобождаемых от налогообложения.

Речь идет о снятии ограничений по налогообложению дронов независимо от наличия в них средств поражения, а также о упрощении поставки отдельных элементов беспилотных систем.

Какие изменения предлагает законопроект

Документом предлагается внести изменения в пункт 32 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, которыми предусматривается расширение категории беспилотных летательных аппаратов, операции по поставке которых освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, путем включения беспилотных летательных средств независимо от наличия средств поражения и включения в перечень льготных товаров отдельных комплектующих и составных частей беспилотных систем, в частности аккумуляторов, пусковых установок и наземных станций дистанционного управления.

Почему возникла необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс Украины

В Налоговом кодексе Украины предусмотрено освобождение от НДС операций по ввозу и поставке беспилотных летательных аппаратов на период проведения антитеррористической операции или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Это также распространяется на период отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и введения военного положения. Однако правило действует только для дронов без вооружения.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее налоговое законодательство не в полной мере учитывает особенности использования и поставки беспилотных летательных аппаратов и их составных частей. В то же время отдельные операции по поставке товаров оборонного назначения подлежат налогообложению НДС, если эти товары не внесены в перечень по кодам УКТ ВЭД. Таким образом, из-за отсутствия в действующем перечне отдельных позиций и комплектующих (в частности, пусковых установок, аккумуляторов, станций дистанционного управления и т.д.) операции по поставке таких товаров и их составных частей подлежат налогообложению НДС. Это приводит к увеличению их стоимости и создает дополнительную финансовую нагрузку.

По словам инициаторов, предлагаемые изменения создадут благоприятные условия для оперативного обеспечения сил безопасности и обороны необходимыми техническими средствами и окажут положительное влияние на обороноспособность страны.

