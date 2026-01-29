Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Фото: УНІАН

На сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт закону №14399, яким пропонується уточнити порядок одночасного призначення державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», якими уточнюється, що особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право як на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, так і на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону.

Крім того у разі наявності такого права зазначені виплати призначаються одночасно — на підставі подання окремих заяв та документів, необхідних для призначення кожного з видів допомоги.

Автори законопроєкту наголошують , що його метою є врегулювання процедури призначення виплат та усунення правової невизначеності, яка призводить до спорів між громадянами та органами соціального захисту.

