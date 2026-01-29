  1. Публікації
  2. / Законодавство

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

11:26, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.
Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт закону №14399, яким пропонується уточнити порядок одночасного призначення державної соціальної допомоги та пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», якими уточнюється, що особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право як на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, так і на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону.

Крім того у разі наявності такого права зазначені виплати призначаються одночасно — на підставі подання окремих заяв та документів, необхідних для призначення кожного з видів допомоги.

Автори законопроєкту наголошують , що його метою є врегулювання процедури призначення виплат та усунення правової невизначеності, яка призводить до спорів між громадянами та органами соціального захисту.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, які соціальні гарантії можуть отримати діти військових, хто має на них право та за яких умов вони надаються. Зокрема, діти загиблих військових мають право на всі пільги, передбачені для членів сім’ї загиблого захисника. Крім цього, їм надається право на вступ до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими фінансується за кошти державного та місцевих бюджетів, без конкурсу. Також їм надається право на позачерговий прийом у дитячі заклади за місцем проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України пенсія пенсія в Україні інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]