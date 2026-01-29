  1. Публикации
  2. / Законодательство

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

11:26, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу
Фото: УНИАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона №14399, которым предлагается уточнить порядок одновременного назначения государственной социальной помощи и пенсии в связи с потерей кормильца.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», которыми уточняется, что лицо с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью имеет право как на пенсию в связи с потерей кормильца, так и на государственную социальную помощь в соответствии с этим Законом.

Кроме того, при наличии такого права указанные выплаты назначаются одновременно — на основании подачи отдельных заявлений и документов, необходимых для назначения каждого из видов помощи.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его целью является урегулирование процедуры назначения выплат и устранение правовой неопределенности, которая приводит к спорам между гражданами и органами социальной защиты.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, какие социальные гарантии могут получить дети военнослужащих, кто имеет на них право и при каких условиях они предоставляются. В частности, дети погибших военнослужащих имеют право на все льготы, предусмотренные для членов семьи погибшего защитника. Кроме того, им предоставляется право на поступление в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионально-технического образования на специальности, подготовка по которым финансируется за счет средств государственного и местных бюджетов, без конкурса. Также им предоставляется право на внеочередное зачисление в детские учреждения по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины пенсия пенсия в Украине инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]