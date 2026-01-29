Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона №14399, которым предлагается уточнить порядок одновременного назначения государственной социальной помощи и пенсии в связи с потерей кормильца.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», которыми уточняется, что лицо с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью имеет право как на пенсию в связи с потерей кормильца, так и на государственную социальную помощь в соответствии с этим Законом.

Кроме того, при наличии такого права указанные выплаты назначаются одновременно — на основании подачи отдельных заявлений и документов, необходимых для назначения каждого из видов помощи.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его целью является урегулирование процедуры назначения выплат и устранение правовой неопределенности, которая приводит к спорам между гражданами и органами социальной защиты.

