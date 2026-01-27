Льготы для детей военнослужащих — что положено семьям защитников

В ТЦК объяснили, какие образовательные, медицинские и социальные гарантии предусмотрены для детей военных и как их оформить.

В Украине значительная часть военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи, воспитывают детей. Государство декларирует для них отдельные социальные гарантии — от образовательных и медицинских льгот до психологической поддержки. В Волынском областном ТЦК и СП уточнили, какие именно льготы предусмотрены для детей военных, кто имеет на них право и при каких условиях они предоставляются.

Льготы на образование

Дети, чьи родители принимали или принимают участие в боевых действиях, могут рассчитывать на получение полной или частичной компенсации за обучение, которую предоставляют государственный и местные бюджеты, а также на получение социальных стипендий и бесплатное проживание в общежитии. Эти льготы будут действовать до момента, пока лицо не достигнет 23 лет или не окончит обучение (льготы прекращаются и в случае отчисления студента).

Дети военных, которые еще обучаются в школе и чьи родители погибли, пропали без вести или попали в плен, также имеют право на получение бесплатных учебников и питания в учебных заведениях.

Медицинские льготы

Дети военных также имеют возможность получения санаторно-курортного лечения и отдыха в санаториях. Такая возможность предоставляется один раз в год. Это распространяется на жен, мужей, родителей, несовершеннолетних детей, а также на детей с инвалидностью с детства, независимо от их возраста.

Льготы для детей погибших военных

Дети погибших военных имеют право на все льготы, которые предусмотрены для членов семьи погибшего защитника. Кроме этого, им также предоставляется право:

– поступление в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым финансируется за счет государственного и местных бюджетов, без конкурса;

– внеочередной прием в детские учреждения по месту проживания;

– право на бесплатную психологическую помощь.

Для получения льгот для детей необходимо подать соответствующие документы в органы социальной защиты по их зарегистрированному месту проживания или по месту фактического проживания.

