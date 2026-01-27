  1. В Україні
Пільги для дітей військовослужбовців — що належить родинам захисників

07:36, 27 січня 2026
У ТЦК пояснили, які освітні, медичні та соціальні гарантії передбачені для дітей військових і як їх оформити.
Пільги для дітей військовослужбовців — що належить родинам захисників
Ілюстративне фото, джерело - depositphotos
В Україні значна частина військовослужбовців, які нині виконують бойові завдання, виховують дітей. Держава декларує для них окремі соціальні гарантії — від освітніх і медичних пільг до психологічної підтримки. У Волинському обласному ТЦК та СП уточнили, які саме пільги передбачені для дітей військових, хто має на них право та за яких умов вони надаються.

Пільги на освіту

Діти, чиї батьки брали чи беруть участь у бойових діях, можуть розраховувати на отримання повної або часткової компенсації за навчання, яку надають державні та місцеві бюджети, а також на отримання соціальних стипендій та безкоштовне проживання у гуртожитку. Ці пільги залишатимуться до моменту, поки особа не досягне 23 років або закінчить навчання (пільги припиняться й у випадку відрахування студента).

Діти військових, які ще навчаються у школі, і чиї батьки загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, також мають право на отримання безкоштовних підручників та харчування у навчальних закладах.

Медичні пільги

Діти військових також мають можливість отримання санаторно-курортного лікування та відпочинку в санаторіях. Така можливість надається один раз на рік. Це розповсюджується на дружин, чоловіків, батьків, неповнолітніх дітей, а також на дітей з інвалідністю з дитинства, незалежно від їх віку.

Пільги для дітей загиблих військових

Діти загиблих військових мають право на всі пільги, які передбачені для членів сім’ї загиблого захисника. Крім цього, їм надається також право:

  • Вступ до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими фінансується з коштів державного та місцевих бюджетів, без конкурсу.
  • Позачерговий прийом у дитячі заклади за місцем проживання.
  • Право на безоплатну психологічну допомогу.

Для отримання пільг для дітей необхідно подати відповідні документи до органів соціального захисту за їх зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання.

