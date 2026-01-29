  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

14:55, 29 січня 2026
Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.
Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться
Реалії війни диктують абсолютно нові правила, і новим викликом для українців став процес юридичного визнання близьких безвісно відсутніми. На сьогодні процедура визнання особи безвісно відсутньою проводить заявника через 7 кіл бюрократичних перешкод, і суди часто закривають справи через формальні дрібниці, залишаючи родини без допомоги.

До Верховної Ради України внесено законопроєкт №14401, яким вносяться зміни до статті 306 Цивільного процесуального кодексу України задля уточнення процедурних положень визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою у судовому порядку та усунення формалізму при розгляді таких категорії справ.

Законопроєкт передбачає лише одне доповнення до статті 306 ЦПК відповідно до якої відсутність мети визнання безвісно відсутнім в заяві не буде вважатися підставою для закриття справи. Натомість суд буде зобов’язаний залишити заяву «без руху» та надати заявнику час на усунення недоліків.

Зауважемо, що визнання особи безвісно відсутньою — це справа окремого провадження, саме тому суди так прискіпливо ставляться до формальних вимог заяви.

Як зазначає Верховний Суд у постанові від 16.04.2025 № 756/7364/24 відсутність мети, для якої необхідно визнати особу безвісно відсутньою, навіть після залишення заяви без руху, є підставою для закриття провадження у справі, але не на підставі статті 306 ЦПК України, а з підстав, визначених частиною першою статті 255 ЦПК України. Тобто, складається така практика, що суди закриваючі провадження у справі з формальних підстав, якщо, вони не передбачені виключними підставами, визначеними статтею 255 ЦПК України, порушують законність і право особи на справедливий суд.

Тобто, проєкт пропонує реальний доступ до правосуддя, прибираючи формальні перешкоди в судовій процедурі визнання особи безвісно відсутньою, оскільки заявники більше не будуть витрачати час на повторне подання позовів.

Проте не виключено і затягування процесу, адже і залишення справи без руху може тривати місяцями, якщо заявник не чітко сформулює мету. Зросте і навантаження на судову систему: тисячі справ будуть на контролі у стані «залишено без руху» без можливості закривати провадження по дійсно необгрунтованих заявах.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що автори законопроєкту чекають від його прийняття врегулювання процедурних положень щодо визнання особи безвісно відсутньою. Законопроєкт пропонує безсумнівно важливе спрощення, що пришвидшить отримання соціальних виплат та розв'язання спадкових питань родинами зниклих, але і неможливість закриття справи дозволяє подавати неповні заяви лише для того, щоб, наприклад, затягнути інші пов’язані юридичні процеси. Без чітких строків на виправлення помилок, проєкт ризикує накопичити в судах цілі архіви незавершених справ.

