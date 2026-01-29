  1. Публикации
Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

14:55, 29 января 2026
Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.
Реалии войны диктуют абсолютно новые правила, и новым вызовом для украинцев стал процесс юридического признания близких безвестно отсутствующими. На сегодняшний день процедура признания лица безвестно отсутствующим проводит заявителя через 7 кругов бюрократических препятствий, и суды часто закрывают дела из-за формальных пустяков, оставляя семьи без помощи.

В Верховную Раду Украины внесен законопроект №14401, которым вносятся изменения в статью 306 Гражданского процессуального кодекса Украины для уточнения процедурных положений признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим в судебном порядке и устранения формализма при рассмотрении таких категорий дел.

Законопроект предусматривает только одно дополнение к статье 306 ГПК, согласно которому отсутствие цели признания безвестно отсутствующим в заявлении не будет считаться основанием для закрытия дела. Вместо этого суд будет обязан оставить заявление «без движения» и предоставить заявителю время на устранение недостатков.

Заметим, что признание лица безвестно отсутствующим — это дело особого производства, именно поэтому суды так придирчиво относятся к формальным требованиям заявления.

Как отмечает Верховный Суд в постановлении от 16.04.2025 № 756/7364/24, отсутствие цели, для которой необходимо признать лицо безвестно отсутствующим, даже после оставления заявления без движения, является основанием для закрытия производства по делу, но не на основании статьи 306 ГПК Украины, а по основаниям, определенным частью первой статьи 255 ГПК Украины. То есть, складывается такая практика, что суды, закрывая производство по делу по формальным основаниям, если они не предусмотрены исключительными основаниями, определенными статьей 255 ГПК Украины, нарушают законность и право лица на справедливый суд.

Таким образом, проект предлагает реальный доступ к правосудию, убирая формальные препятствия в судебной процедуре признания лица безвестно отсутствующим, поскольку заявители больше не будут тратить время на повторную подачу исков.

Однако не исключено и затягивание процесса, ведь и оставление дела без движения может длиться месяцами, если заявитель не четко сформулирует цель. Вырастет и нагрузка на судебную систему: тысячи дел будут на контроле в состоянии «оставлено без движения» без возможности закрывать производство по действительно необоснованным заявлениям.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что авторы законопроекта ожидают от его принятия урегулирования процедурных положений относительно признания лица безвестно отсутствующим. Законопроект предлагает несомненно важное упрощение, которое ускорит получение социальных выплат и решение наследственных вопросов семьями пропавших, но и невозможность закрытия дела позволяет подавать неполные заявления только для того, чтобы, например, затянуть другие связанные юридические процессы. Без четких сроков на исправление ошибок проект рискует накопить в судах целые архивы незавершенных дел.

Верховная Рада Украины

