Признание лица безвестно отсутствующим: суды не смогут закрывать дела из-за недостатков заявлений

13:55, 28 января 2026
В Раде хотят устранить процессуальные пробелы в делах о безвестно отсутствующих.
Признание лица безвестно отсутствующим: суды не смогут закрывать дела из-за недостатков заявлений
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона № 14401 о внесении изменений в статью 306 Гражданского процессуального кодекса Украины. Документом предлагается уточнить процессуальные положения относительно признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим в судебном порядке.

Проект закона предусматривает, что отсутствие в заявлении цели, для которой лицо необходимо признать безвестно отсутствующим или умершим, не является основанием для закрытия дела. В таком случае суд должен оставить заявление без движения, предоставив заявителю возможность устранить недостатки в порядке, установленном статьей 185 этого Кодекса.

В пояснительной записке говорится, что согласно положениям статьи 306 Гражданского процессуального кодекса Украины в заявлении о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим должна быть указана цель, для которой заявитель просит признать лицо безвестно отсутствующим или умершим. В то же время случаются случаи, когда суд отказывает в удовлетворении заявления или закрывает дело из-за отсутствия в нем цели для признания лица умершим.

Также инициаторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, изложенную в деле № 756/7364/24 от 16 апреля 2025 года. В постановлении Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствие в заявлении о признании лица безвестно отсутствующим цели, для которой необходимо признать лицо безвестно отсутствующим, не является основанием для закрытия производства по делу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие обеспечит регулирование процессуальных положений относительно признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим во время судебного рассмотрения дела.

Верховная Рада Украины законопроект

