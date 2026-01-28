  1. Публікації
Визнання особи безвісно відсутньою: суди не зможуть закривати справи через недоліки заяви

13:55, 28 січня 2026
У Раді хочуть усунути процесуальні прогалини у справах про безвісти відсутніх.
Визнання особи безвісно відсутньою: суди не зможуть закривати справи через недоліки заяви
На сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт закону № 14401 про внесення змін до статті 306 Цивільного процесуального кодексу України. Документом пропонується уточнити процедурні положення щодо визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою у судовому порядку.

Проєкт закону передбачає, що відсутність у заяві мети, для якої особу потрібно визнати безвісно відсутньою або померлою, не є підставою для закриття справи. У такому випадку суд має залишити заяву без руху, даючи можливість заявникові усунути недоліки, відповідно до порядку, встановленого статтею 185 цього Кодексу.

У пояснювальній записці йдеться, що згідно з положеннями статті 306 Цивільного процесуального кодексу України у заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено мету, для якої необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою. Втім, трапляються випадки, коли суд відмовляє у задоволенні заяви або закриває справу через відсутність у ній мети для визнання особи померлою.

Також ініціатори законопроєкту посилаються на позицію Верховного Суду, викладену у справі № 756/7364/24 від 16 квітня 2025 року. У постанові Верховний Суд дійшов висновку, що відсутність у заяві про визнання особи безвісно відсутньою мети, для якої необхідно визнати особу безвісно відсутньою, не є підставою для закриття провадження у справі.

Автори законопроєкту наголошують, що його прийняття забезпечить врегулювання процедурних положень щодо визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою під час судового розгляду справи.

