Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємці чим раз дужче потерпають від фіскального навантаження, постійні донарахування, запити від податкової, блокування податкових накладних, і складність роботи бізнесу посилюється ще й судовими спорами з податковими органами. Важливо обрати правильну позицію в суді, адже навіть цілком законна операція може виявится непідтвердженою через суто з процедурні підстави.

Верховний Суд у постанові від 30.01.2026 № 260/224/24 виклав правову позицію, якою відповів на питання, чи може податкова відмовити у реєстрації накладної, якщо підприємець надав усі договори та акти, але проігнорував уточнюючий запит інспектора.

Ситуація, що склалася досить розповсюджена: підприємець продає товар. Відповідно укладено договір, отримана передоплата, підприємець подає накладну на реєстрацію, проте ДПС зипуняє реєстрацію, посилаючись на критерії ризиковості (перевищення обсягів постачання над залишками). Підприємець надає весь необхідний пакет документів, але податкова в повідомленні просить уточнити роль посередника в операції. Підприємець ігнорує додаткове повідомлення від ДПС, посилаючись на те, що подання додаткових пояснень та копій документів після отримання повідомлення контролюючого органу є його правом, а не обов'язком, а тому їх неподання не може автоматично тягнути відмову в реєстрації податкової накладної за умови подання первинного пакета документів, достатнього для підтвердження фактичного здійснення господарської операції.

За правилами пункту 201.16 статті 201 ПК України реєстрація податкової накладної може бути зупинена, проте зупинка — це не покарання, а тимчасовий захід для перевірки. Платник податку відповідно до Порядку №520 має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній. І вже за результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних в Реєстрі.

Якщо платник податку не надає додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної та надсилає його підприємцю за формою згідно з додатком 1 Порядку 520.

Тобто, законодавець встановив чітку та послідовну процедуру реалізації обов'язку платника щодо реєстрації податкової накладної, яка поєднує як обов'язок платника податку належним чином документально підтвердити здійснення господарської операції, так і повноваження контролюючого органу здійснювати превентивний контроль за дотриманням вимог податкового законодавства.

Якщо компанія отримує повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень але ігнорує їх, або ж надає частково — негативні наслідки у вигляді відмови у реєстрації накладної, за твердженням ВС є провиною компанії. Відмова у реєстрації ПН у такому випадку не є формалізмом зі сторони податківців, а наслідком невиконання платником його процесуального обов'язку.

Враховуючи правову позицію ВС, вірний шлях до реєстрації накладної — не ігнорувати уточнюючих запитів податкової. Якщо компанія не скористалася своїм правом на подання уточнюючих даних, фіскальний орган має всі підстави для відмови всі підстави для відмови. «Дійсна» реальність господарської операції тепер не єдиний ключ до успіху, процедурна дисципліна платника податків наразі не менш важлива. Більше не пройде послатися на Порядок № 520 як на вичерпний перелік документів для реєстрації накладної, якщо було отримано запит на додаткові документи. Якщо справа все ж таки дійшла до суду, отримати перемогу можливо буде лише якщо довести, що запит ДПС був неконкретним, не містив переліку документів або був надісланий з порушенням форми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.