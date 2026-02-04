Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Предприниматели все сильнее страдают от фискальной нагрузки: постоянные доначисления, запросы от налоговой, блокировка налоговых накладных, и сложность работы бизнеса усугубляется еще и судебными спорами с налоговыми органами. Важно выбрать правильную позицию в суде, ведь даже вполне законная операция может оказаться неподтвержденной по чисто процедурным основаниям.

Верховный Суд в постановлении от 30.01.2026 № 260/224/24 изложил правовую позицию, которой ответил на вопрос: может ли налоговая отказать в регистрации накладной, если предприниматель предоставил все договоры и акты, но проигнорировал уточняющий запрос инспектора.

Сложившаяся ситуация довольно распространена: предприниматель продает товар. Соответственно, заключен договор, получена предоплата, предприниматель подает накладную на регистрацию, однако ГНС останавливает регистрацию, ссылаясь на критерии рискованности (превышение объемов поставки над остатками). Предприниматель предоставляет весь необходимый пакет документов, но налоговая в уведомлении просит уточнить роль посредника в операции. Предприниматель игнорирует дополнительное уведомление от ГНС, ссылаясь на то, что подача дополнительных пояснений и копий документов после получения уведомления контролирующего органа является его правом, а не обязанностью, а потому их неподача не может автоматически влечь отказ в регистрации налоговой накладной при условии подачи первоначального пакета документов, достаточного для подтверждения фактического осуществления хозяйственной операции.

По правилам пункта 201.16 статьи 201 НК Украины регистрация налоговой накладной может быть остановлена, однако остановка — это не наказание, а временная мера для проверки. Налогоплательщик в соответствии с Порядком № 520 имеет право подать в контролирующий орган дополнительные пояснения и копии документов в подтверждение информации, указанной в налоговой накладной. И уже по результатам рассмотрения поданных дополнительных пояснений и копий документов комиссия регионального уровня в течение 5 рабочих дней принимает решение о регистрации или отказе в регистрации налоговых накладных в Реестре.

Если налогоплательщик не предоставляет дополнительных пояснений и копий документов, комиссия регионального уровня принимает решение об отказе в регистрации налоговой накладной и направляет его предпринимателю по форме согласно приложению 1 Порядка 520.

То есть, законодатель установил четкую и последовательную процедуру реализации обязанности плательщика по регистрации налоговой накладной, которая сочетает как обязанность налогоплательщика должным образом документально подтвердить осуществление хозяйственной операции, так и полномочия контролирующего органа осуществлять превентивный контроль за соблюдением требований налогового законодательства.

Если компания получает уведомление о необходимости предоставления дополнительных пояснений, но игнорирует их или же предоставляет частично — негативные последствия в виде отказа в регистрации накладной, по утверждению ВС, являются виной компании. Отказ в регистрации НН в таком случае не является формализмом со стороны налоговиков, а следствием невыполнения плательщиком его процессуальной обязанности.

Учитывая правовую позицию ВС, верный путь к регистрации накладной — не игнорировать уточняющие запросы налоговой. Если компания не воспользовалась своим правом на подачу уточняющих данных, фискальный орган имеет все основания для отказа. «Действительная» реальность хозяйственной операции теперь не единственный ключ к успеху, процедурная дисциплина налогоплательщика сейчас не менее важна. Больше не получится сослаться на Порядок № 520 как на исчерпывающий перечень документов для регистрации накладной, если был получен запрос на дополнительные документы. Если дело все же дошло до суда, одержать победу можно будет только если доказать, что запрос ГНС был неконкретным, не содержал перечня документов или был направлен с нарушением формы.

