Парламент пропонує передавати приватні землі під будівництво фортифікацій без погодження з фермерами

Рада готує спрощену процедуру встановлення сервітутів на приватні сільгоспземлі для потреб оборони.

Фото: militarnyi.com

В умовах тривалої повномасштабної війни питання оборони та спорудження захисних споруд і фортифікацій набули стратегічно важливого значення, адже напряму впливають на обороноздатність держави. Фортифікації мають будуватися максимально швидко, проте виникає питання оформлення речових прав на земельні ділянки, на яких такі споруди необхідно розміщувати. Стандартна схема передбачає відчуження земельних ділянок із приватної власності, зміну їх цільового призначення та передачу відчужених земельних ділянок у постійне користування відповідним військовим частинам. Проте така схема недоцільна через тимчасовість використання землі для фортифікацій та довгу і затратну процедуру.

Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 14117, що дозволяє встановлювати земельні сервітути на приватних сільгоспземлях для фортифікацій без згоди власників. Наразі проєкт проаналізовано Головним науково експертним управлінням Апарату Верховної Ради України і Комітетами з питань антикорупційної та з питань аграрної та земельної політик, та очікує на розгляд парламентом.

Проєктом пропонуються зміни до Земельного кодексу України щодо запровадження особливого порядку встановлення земельних сервітутів для військових потреб на приватних сільськогосподарських угіддях та визначення процедури компенсації збитків власникам.

Запропоновані зміни унормують право обласних військових адміністрацій встановлювати сервітути за заявою Міноборони або інших військових формувань без погодження з власником чи орендарем ділянки. Таке право буде встановлюватися на один рік, але автоматично продовжуватися до закінчення воєнного стану. Протягом року після закінчення строку сервітуту сервітуарії будуть зобов’язані знести усі об’єкти, побудовані на земельній ділянці, та привести ділянку у стан, придатний для подальшого використання її за цільовим призначенням, або ініціювати викуп земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

Щодо компенсації власникам, то її планується встановити у розмірі 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки зі сплатою після спливу двох років по закінченню терміну сервітуту. Якщо сервітут унеможливлює збір врожаю, то вартість такого врожаю підлягає відшкодуванню. Автори проєкту подумали не лише про власників землі, а й про орендарів: якщо земля в оренді, суборенді, емфітевзисі, то протягом строку дії сервітуту землекористувач звільняється від обов’язку сплачувати плату за користування нею. Несплата такої плати не буде вважатися порушенням договору оренди, суборенди, або емфітевзису.

Якщо площа ділянки менша за 10 гектарів, сервітут поширюватиметься на всю її територію незалежно від фактичної потреби. Для ділянок, що понад 10 гектарів, коли необхідна лише частина земельної ділянки: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту розробляється на замовлення особи, на користь якої встановлюється земельний сервітут, погодженню не підлягає та затверджується органом, за рішенням якого встановлюється сервітут. ГНЕУ зазначає, що проєктом не визначено вимоги та критерії, згідно з якими має визначатися розмір земельної ділянки, коли необхідна вся ділянка, а коли її частина. Також експерти звертають увагу на зазначення права суборенди поряд із правом сервітуту в той час, коли право суборенди не є предметом проєкту. Поява терміну суборенда в контексті технічної документації створює правову колізію.

Крім того ГНЕУ звернуло увагу на норму, якою встановлюється обтяження речових прав на земельну ділянку, тобто заборона використання земельної ділянки для сільськогосподарських потреб. Експерти заперечили проти введення можливості такого обтяження, оскільки воно не корелюється із ч. 4 ст. 98 ЗКУ, згідно з якою земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

Загалом, ГНЕУ підтримало ідею проєкту, але розкритикувало обмеження розміру відшкодування лише платою за сервітут, що не відповідає нормам Цивільного кодексу України. Це положення ігнорує реальні збитки, такі як витрати на відновлення родючості ґрунтів та упущену вигоду, яку власник міг би отримати за звичайних обставин. По суті проєкт полегшить оборонцям процес спорудження фортифікацій, але з втратами для аграріїв.

Профільний Аграрний комітет рекомендував прийняти проєкт за основу, проте визнав необхідність доопрацювання в частині безпекового фактора при внесенні та використанні інформації про земельні ділянки, щодо яких встановлені земельні сервітути та можливості внесення до Держземкадастру відомостей про встановлені земельні сервітути без розроблення документації із землеустрою.

Не пройшов проєкт і перевірку на антикорупційну відповідність. 10 лютого 2026 року Комітет з питань антикорупційної політики прямо вказав на наявність корупціогенного фактора. Проєкт дозволяє ОВА приймати рішення про встановлення сервітуту або відмовляти у задоволенні заяви, проте не містить чітких підстав для відмови у задоволенні заяви про сервітут. Це створює поле для вибіркового підходу та дискреції чиновників. Комітет пропонує доопрацювати проєкт та чітко визначити підстави, за яких обласна військова адміністрація приймає рішення про відмову у задоволенні заяви про встановлення земельного сервітуту

Законопроєкт № 14117 важливий крок для оборони, що має забезпечити швидку і дієву процедуру оформлення прав для зведення фортифікацій, і водночас захистити права власників землі. Важливо регламентувати процедуру таким чином, щоб унеможливити непрозорий розподіл землі під прикриттям військової необхідності. Якщо проєктом врегулюють підстави для рішень ОВА та механізм відшкодування збитків, документ дійсно запрацює в інтересах захисту в цілому.

