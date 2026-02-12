Парламент предлагает передавать частные земли под строительство фортификаций без согласования с фермерами

Совет готовит упрощенную процедуру установки сервитутов на частные сельхозземли для нужд обороны.

Фото: militarnyi.com

В условиях длительной полномасштабной войны вопросы обороны и возведения защитных сооружений и фортификаций приобрели стратегически важное значение, так как напрямую влияют на обороноспособность государства. Фортификации должны строиться максимально быстро, однако возникает вопрос оформления вещевых прав на земельные участки, на которых такие сооружения необходимо размещать. Стандартная схема предполагает отчуждение земельных участков из частной собственности, изменение их целевого назначения и передачу отчужденных земельных участков в постоянное пользование соответствующим воинским частям. Однако такая схема нецелесообразна из-за временности использования земли для фортификаций и долгой и затратной процедуры.

Для решения этой проблемы в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 14117, позволяющий устанавливать земельные сервитуты на частных сельхозземлях для фортификаций без согласия собственников. На данный момент проект проанализирован Главным научно-экспертным управлением Аппарата Верховной Рады Украины Комитетами по вопросам антикоррупционной и по вопросам аграрной и земельной политики, и ожидает рассмотрения парламентом.

Проектом предлагаются изменения в Земельный кодекс Украины относительно введения особого порядка установления земельных сервитутов для военных нужд на частных сельскохозяйственных угодьях и определения процедуры компенсации убытков собственникам.

Предложенные изменения нормируют право областных военных администраций устанавливать сервитуты по заявлению Минобороны или других военных формирований без согласования с собственником или арендатором участка. Такое право будет устанавливаться на один год, но автоматически продлеваться до окончания военного положения. В течение года после окончания срока сервитута сервитуарии будут обязаны снести все объекты, построенные на земельном участке, и привести участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования его по целевому назначению, или инициировать выкуп земельного участка по мотивам общественной необходимости.

Что касается компенсации собственникам, то её планируется установить в размере 12% нормативной денежной оценки земельного участка с выплатой после истечения двух лет по окончании срока сервитута. Если сервитут делает невозможным сбор урожая, то стоимость такого урожая подлежит возмещению. Авторы проекта подумали не только о собственниках земли, но и об арендаторах: если земля в аренде, субаренде, эмфитевзисе, то в течение срока действия сервитута землепользователь освобождается от обязанности вносить плату за пользование ею. Неуплата такой платы не будет считаться нарушением договора аренды, субаренды или эмфитевзиса.

Если площадь участка меньше 10 гектаров, сервитут будет распространяться на всю его территорию независимо от фактической потребности. Для участков более 10 гектаров, когда необходима только часть земельного участка: техническая документация по землеустройству относительно установления границ части земельного участка, на которую распространяется право субаренды, сервитута, разрабатывается по заказу лица, в пользу которого устанавливается земельный сервитут, согласованию не подлежит и утверждается органом, по решению которого устанавливается сервитут. ГНЭУ отмечает, что проектом не определены требования и критерии, согласно которым должен определяться размер земельного участка, когда необходим весь участок, а когда его часть. Также эксперты обращают внимание на указание права субаренды наряду с правом сервитута в то время, когда право субаренды не является предметом проекта.

Кроме того, ГНЭУ обратило внимание на норму, которой устанавливается обременение вещевых прав на земельный участок, то есть запрет использования земельного участка для сельскохозяйственных нужд. Эксперты возразили против введения возможности такого обременения, поскольку оно не коррелирует с ч. 4 ст. 98 ЗКУ, согласно которой земельный сервитут осуществляется способом, наименее обременительным для собственника земельного участка, относительно которого он установлен.

В целом, ГНЭУ поддержало идею проекта, но раскритиковало ограничение размера возмещения только платой за сервитут, что не соответствует нормам Гражданского кодекса Украины. Это положение игнорирует реальные убытки, такие как расходы на восстановление плодородия почв и упущенную выгоду, которую собственник мог бы получить при обычных обстоятельствах. По сути, проект облегчит защитникам процесс возведения фортификаций, но с потерями для аграриев.

Профильный Аграрный комитет рекомендовал принять проект за основу, однако признал необходимость доработки в части фактора безопасности при внесении и использовании информации о земельных участках, относительно которых установлены земельные сервитуты, и возможности внесения в Госземкадастр сведений об установленных земельных сервитутах без разработки документации по землеустройству.

Не прошел проект и проверку на антикоррупционное соответствие. 10 февраля 2026 года Комитет по вопросам антикоррупционной политики прямо указал на наличие коррупциогенного фактора. Проект позволяет ОВА принимать решение об установлении сервитута или отказывать в удовлетворении заявления, однако не содержит четких оснований для отказа в удовлетворении заявления о сервитуте. Это создает поле для выборочного подхода и дискреции чиновников. Комитет предлагает доработать проект и четко определить основания, при которых областная военная администрация принимает решение об отказе в удовлетворении заявления об установлении земельного сервитута.

Законопроект № 14117 — важный шаг для обороны, который должен обеспечить быструю и эффективную процедуру оформления прав для возведения фортификаций, и в то же время защитить права собственников земли. Важно регламентировать процедуру таким образом, чтобы исключить непрозрачное распределение земли под прикрытием военной необходимости. Если в проекте урегулируют основания для решений ОВА и механизм возмещения убытков, документ действительно заработает в интересах защиты в целом.

