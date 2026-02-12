Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

На черговому засіданні 12 лютого 2026 року Рада суддів України розглянула низку питань, що мають важливе значення для кадрового забезпечення судової системи. Одним із центральних пунктів порядку денного стало внесення змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням РСУ № 21 від 18.05.2018.

З огляду на кадровий дефіцит у судах першої та апеляційної інстанцій, Рада суддів обговорила механізми збільшення кількості помічників для суддів, які мають надмірне навантаження.

Під час засідання була озвучена теза, що у випадку, коли неможливо швидко призначити суддю в суди з великим навантаженням слід дати можливість призначити другого помічника. Як аргумент було наведено той факт, що утримання помічника коштує бюджету набагато менше ніж утримання судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожний суддя має помічника (помічників) статус і умови діяльності яких визначаються цим же законом та Положенням про помічника судді. Як зазначено під час засідання, зокрема у Київському окружному адміністративному суді існує крайня потреба у збільшенні чисельності працівників апарату з метою унормування навантаження на суддю, шляхом додавання посад, що відповідатимуть фактичній необхідності.

За словами члена Ради суддів, судді Київського окружного адміністративного суду Головенко Олега Дмитровича, у 2024 році на зборі суддів Київського окружного адміністративного суду був ініційований розгляд змін до Положення про помічника судді, якими передбачити, що при наявності надмірного навантаження кількість помічників може бути збільшена у порівнянні з максимальною шляхом збільшення кількості посад додаткових помічників суддів, що відповідатимуть фактичним навантаженням. Розглянувши подане звернення, Рада суддів України рішенням від 01.08.2024 року № 26 визначила Київський окружний адміністративний суд пілотним судом для проведення експерименту зі збільшення кількості додаткових помічників суддів понад чисельність, визначену Положенням про помічників суддів.

Завдання, що було поставлене перед експериментом:

Оцінка внутрішніх процедур для координації роботи з додатковими помічниками.

Оцінка фізичного простору для розміщення додаткових помічників.

Оцінка технічного обладнання для розміщення додаткових помічників.

Оцінка ефективності змін, запроваджених введенням пілотного експерименту.

Оцінка шляхом ефективності розгляду справ до і після експерименту.

Оцінка зміни у кількості справ, що очікують розгляду.

Враховуючи інформацію, надану суддею Головенко Олегом, під час сьогоднішнього засідання розглядалось прохання визнати експеримент успішним припинити його, та внести зміни до Положення про помічника судді, якими передбачити, що при наявності надмірного навантаження на суд, можна збільшити кількість помічників у порівнянні з максимальною, шляхом збільшення кількості посад, додавати помічників суддів, що відповідатимуть фактичній необхідності, але не більше двох помічників на суддю, враховуючи помічників суддів, які обіймають адміністративні посади.

Припинення експерименту має відбутися з метою надати іншим судам можливість звернутися до Ради суддів з питанням погодження кількості додаткових помічників.

Заслухавши членів Ради суддів України, під час засідання було сформовано пропозицію щодо приведення Положення про помічника судді, затвердженого рішенням РСУ № 21 від 18.05.2018 у відповідність до Закону України «Про статус суддів».

Запропоновані зміни:

Задля погодження питання щодо кількості додаткових помічників суд має звернутися до Ради суддів з відповідним запитом.

Рішення зборів суддів з питання збільшення кількості додаткових помічників повинне бути погоджене Радою суддів України на предмет обґрунтованості та необхідності збільшення.

Рішення зборів суддів повинне бути погоджене з Радою суддів України і направлятися до Державної судової адміністрації України для подальшої реалізації.

Визнати експеримент Київського окружного адміністративного суду успішним не припиняючи його.

Формулювання змін ще буде редагуватись Радою суддів України. За результатами голосування внесення змін підтримано 20 голосами членів засідання Ради суддів України. Офіційний текст рішення з усіма поправками буде оприлюднений на сайті РСУ найближчим часом після редакційного опрацювання секретаріатом.

Рішення Ради суддів України від 12 лютого 2026 року стане справедливою противагою критичному навантаженню суддів. До речі, як було зазначено на засіданні правом на подання запиту щодо збільшення кількості помічників зможуть скористатись не тільки окружні суди, а й апеляційні, касаційні і навіть Вищий антикорупційний суд. Проте реалізація цього рішення на практиці може застосовуватися лише судами першої та апеляційної інстанцій. яке сьогодні відчуває судова система. Визнання експерименту Київського окружного адміністративного суду успішним та застосування його досвіду крок на зустріч суддям, який дозволяє підтримувати темпи розгляду справ без надмірних витрат, фокусуючи увагу судді виключно на здійсненні правосуддя та прийнятті рішень.

